الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اشرار الدراما..

«نجوم الشر بدراما رمضان».. عمرو عبدالجليل الأكثر إجراما

عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل

استطاع عدد من نجوم دراما رمضان هذا العام فى خطف الأنظار بسبب براعتهم بأدوار الشر خلال مسلسلات شهر رمضان.

في السطور التالية نسلط الضوء على نجوم الشر خلال مسلسلات رمضان، صعدوا على عرش التريند خلال الأيام الماضية.

 

"المعلم صبحى".. لحم غزال

 

أبدع الفنان عمرو عبدالجليل بدور "المعلم صبحى" بمسلسل لحم غزال والذي تقوم ببطولتة الفنانة غادة عبدالرزاق، والفنانة مي سليم.

 

وجسد الفنان عمرو عبد الجليل بالمسلسل شخصية جزار بالسوق يدعى "المعلم صبحي"، حيث تسبب فى موجة من الغضب بسبب دوره الذى تحتم عليه قتل أولاد أبنة أختة وشقيقته، بالإضافة إلى سرقة أموال زوجته وتركها بدار للمسنين، بالإضافة إلى تجارته للمخدرات.

 

 

"زاهي العتال".. ملوك الجدعنة

 

شارك أيضا الفنان عمرو عبدالجليل، بمسلسل ملوك الجدعنة، حيث جسد شخصية رجل أعمال ذو نفوذ قوية، بالإضافة إلى تجارته للمخدارت.

 

وتصدر الفنان عمرو عبدالجليل عرش التريند لأكثر من مرة بسبب هذه الشخصيات التي وصفها البعض بالشر الكامل سواء بمسلسل ملوك الجدعنة أو مسلسل لحم غزال.

 

"تمار".. حرب أهلية

 

من الأدوار التي علقت في إذهان الكثيرين بدراما رمضان، دور "تمارا" والتي تجسده الفنانة الشابة جميلة عوض بمسلسل "حرب أهلية".

 

واستطاعت "جميلة" أن تجسد دور الفتاة الحقودة والغير سوية، حيث تفاعل مع الدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

 

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وجميلة عوض وباسل خياط ومايان السيد وأروى جودة ورشدس الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

"أم بسنت".. ملوك الجدعنة

 

أثارت شخصية الفنانة سماء إبراهيم بمسلسل ملوك الجدعنة الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل حيث جسدت سماء شخصية سيدة لعوب تدعى "أم بسنت".

 

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل مع دورها في المسلسل الرمضاني بسبب طريقة كلامها ودورها الشرير وإظهار السيدة المنحرفة بشكل متقن سواء عن طريقة اللهجة أو المكياج.

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