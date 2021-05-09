مسارح «بيت المسرح» تنير من ثانى أيام العيد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يقدم هذا العام لجمهوره ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الحضور، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية في هذا الشأن.

فتقدم فرقة المسرح القومي عرضها الناجح "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، عن نص "كانديد" لفولتير، ومن إخراج إسلام إمام وذلك في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة "أحلام الدمي" لطه سادات، من تأليف وأشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبد الرحمن، ومن إخراج رضا حسنين، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء.

وتفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد "طقوس العودة" من بطولة ماهر محمود، نجلاء يونس، وإعداد وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل"، تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، وأشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، وديكور محمد سعد، العرض فكرة وإخراج محمد نور، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط " من بطولة سيد جبر، وجلال عثمان، وعايدة غنيم، ووائل إبراهيم، وتأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.



أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض " ليالي سيد درويش" و "أحلام شتوية " على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام السادسة مساء.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع " نتاج ورشة "نجوم المستقبل" بالفرقة في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وتقدم الفرقة أيضا عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" من بطولة علاء زينهم، وإبراهيم الملاح، وميدو بريقع، ومهند مختار، وسلمى جابر، من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك في تمام السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.