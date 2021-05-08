الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 250 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعًا تعليميًا بسيناء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 250 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى بمحافظة شمال سيناء، فى إطار خطة العام المالى الحالى 2020- 2021.
وقالت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إن بين المشروعات التعليمية الجارى تنفيذها إنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش بتكلفة 30 مليون جنيه، إنشاء مبنى إسكان الطلبة "1" بجامعة العريش بتكلفة 24 مليون جنيه، إنشاء مبنى المدرجات سعة 650 طالبا بجامعة العريش بتكلفة 22 مليون جنيه، إنشاء مبنى كلية الطب البشرى بجامعة العريش بتكلفة 22 مليون جنيه، إنشاء مبنى كلية الطب البيطرى بجامعة العريش بتكلفة 21 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد الكليات بجامعة العريش يبلغ 9 كليات تمثل 1.8% من إجمالى كليات الجمهورية، ويقدر إجمالى الطلاب المقيدين بالجامعة 7 آلاف طالب منهم 67.2% من الإناث، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 357 عضوا بمعدل 20 طالبا لكل عضو هيئة تدريس.
يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45.8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد، إلى توجيه 1.81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565.6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.
جدير بالذكر، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

التخطيط مشروعات التعليم خطة المواطن استثمارات

الأكثر قراءة

خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تعليق النشاط

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

مصدر أمني يكشف كواليس الإفراج عن رجل الأعمال أشرف السعد

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

الرئيس السيسي لرئيس الكونغو: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس