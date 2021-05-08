«التخطيط»: 250 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعًا تعليميًا بسيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 250 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى بمحافظة شمال سيناء، فى إطار خطة العام المالى الحالى 2020- 2021.

وقالت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إن بين المشروعات التعليمية الجارى تنفيذها إنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش بتكلفة 30 مليون جنيه، إنشاء مبنى إسكان الطلبة "1" بجامعة العريش بتكلفة 24 مليون جنيه، إنشاء مبنى المدرجات سعة 650 طالبا بجامعة العريش بتكلفة 22 مليون جنيه، إنشاء مبنى كلية الطب البشرى بجامعة العريش بتكلفة 22 مليون جنيه، إنشاء مبنى كلية الطب البيطرى بجامعة العريش بتكلفة 21 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد الكليات بجامعة العريش يبلغ 9 كليات تمثل 1.8% من إجمالى كليات الجمهورية، ويقدر إجمالى الطلاب المقيدين بالجامعة 7 آلاف طالب منهم 67.2% من الإناث، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 357 عضوا بمعدل 20 طالبا لكل عضو هيئة تدريس.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45.8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد، إلى توجيه 1.81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565.6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.