إعدام 200 طن ملح فاسد في حملة تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، السبت، من إعدام 200 طن ملح فاسد بعد ضبطها بنطاق إدارة تموين العجمي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين العجمى بتحرير محضر إعدام ملح فاسد ملح السياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى تم ضبطها وتم إعدامها تنفيذا لقرار النيابة و ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، كما تم إعدام 100 ألف كجم ملح سيارات خام خشن، ومثلها ملح سياحات مجروش، وتم مطابقة الحرز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.