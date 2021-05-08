الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 200 طن ملح فاسد في حملة تموينية بالإسكندرية

ضبط 200طن ملح فاسد
ضبط 200طن ملح فاسد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، السبت، من إعدام 200 طن ملح فاسد بعد ضبطها بنطاق إدارة تموين العجمي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين العجمى بتحرير محضر إعدام ملح فاسد ملح السياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى تم ضبطها وتم إعدامها تنفيذا لقرار النيابة و ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، كما تم إعدام 100 ألف كجم ملح سيارات خام خشن، ومثلها ملح سياحات مجروش، وتم مطابقة الحرز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.

ملح فاسد 200طن إعدام ملح فاسد حملات بالإسكندرية تموين الإسكندرية

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