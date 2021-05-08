رفع 200 طن مخلفات وإزالة حالة تعٍد في حملات مكثفة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، السبت، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالتوازي مع حملات إزالة التعديات والبناء المخالف العشوائي، حيث قامت برفع 200 طن مخلفات وقمامة وأتربة بالقرى ونقلها إلي الظهير الصحراوي، كما قامت بإزالة حالة تعد في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية دمشير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة ومرتكبيها.

وأكد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تمكنت قرى طوخ الخيل ودمشير ونزلة حسين ، حى وسط المدينة،حى غرب المدينة من رفع 200 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع القرى والأحياء، مؤكدا على المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة ورفع المخلفات أولا بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

أضاف حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، أنه تم إزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة 70 مترا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر اللازمة وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بشوارع وأحياء المدينة ومداخل القري لخلق بيئة صحية جيدة في ظل مجابهة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري والتصدي بكافة الوسائل لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة علي المتعدين بحزم وحزم، وبدون أية استثناءات لفرض هيبة الدولة والقانون.

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا

حملة نظافة بقري المنيا