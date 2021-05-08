الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

إبراهيم نجم: نحذر من استمرار المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة، انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين واقتحامها المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بالقدس، ما أدى إلى وقوع إصابات متفرقة بين المصلين.

كما أدان الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تهجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لعائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وسط صمت المجتمع الدولي.

وحذر الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيانه اليوم السبت، من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها التراثية والتاريخية، وطمس هويتها الحقيقية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا نجم إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها منظمة (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.

إبراهيم نجم برنامج مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام الأقصي

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