الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني مر عبر الأجواء المصرية للمرة العاشرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الصاروخ الصيني مر مساء اليوم السبت في الأجواء المصرية الساعة 10 مساء و4 ثوان، لمدة دقيقتين و30 ثانية فوق الصحراء الغربية.

وتابع: “الصاروخ الصيني ما زال يحلق على ارتفاع كبير جدا بواقع 158 كم والسرعة 28 ألف كم فى الساعة”.

ومن المتوقع أن يعود حطام الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه إلى الأرض، في وقت متأخر من يوم السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقا لمراكز تتبع أمريكية وأوروبية.

وقالت هيئة مراقبة الفضاء الأوروبية إن أحدث توقعاتها تشير إلى عودة الصاروخ الضخم "لونغ مارش بي 5" في إطار زمني مدته 190 دقيقة، قبل أو بعد الساعة 2:11 بتوقيت غرينتش، صباح الأحد، وفقا لما نقلت رويترز.

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