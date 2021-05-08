الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البرق يضئ سماء الإسكندرية.. ومواطنون: «شكلها دي ليلة القدر» (صور)

البرق يضرب الإسكندرية
البرق يضرب الإسكندرية

أضاء البرق سماء الإسكندرية، مساء السبت، وسط دعوات المواطنين الذين خرجوا من شرفاتهم لمشاهدة الظاهرة التي أنارت سماء عروس البحر المتوسط، فيما قال مواطنون إن هذه الليلة مباركة فقد تكون ليلة القدر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تظهر إنارة سماء الإسكندرية بالبرق، وهناك مَن علق بأنها ليلة القدر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت إلى الخميس الموافق 13 مايو 2021، مؤكدة أنه يسود ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ويتجاوز الـ40 درجة علي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدلا ليلا.


كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح الجنوبية الحارة غربا وتكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارًا، فيما يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة يوم الأحد على السواحل الغربية، ويظل شديد الحرارة علي باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم.

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IMG_٢٠٢١٠٥٠٨_٢٢٣١٢١
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IMG_٢٠٢١٠٥٠٨_٢٢٢٤٣٤
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البرق سماء الإسكندرية الأرصاد الجوية ضربات البرق ليلة القدر

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