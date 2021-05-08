«الاختيار 2».. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بشمال سيناء

عرضت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار2، اليوم تفاصيل الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بشمال سيناء.

وفي بداية الحلقة ظهرت عملية تتبع الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية التي نفذت حادث الواحات الإرهابي، ونجحت في القضاء عليهم، والقبض على الإرهابي عماد الدين عبدالحميد المتهم الليبي الجنسية، والمتهم الرئيسي بقضية حادث الواحات.



وخلال التقرير نرصد تفاصيل بيانات النيابة حينها بشأن الحادث.

وقالت النيابة العامة إن عدد الشهداء في حادث تفجير مسجد الروضة ببئر العبد بلغ 235 شهيدًا و109 مصابين.



وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق، بحسب بيان، فريق مكبر من أعضاء النيابة العامة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية بالانتقال إلى المستشفيات لمناقشة المصابين فى الحادث، والاستماع لشهادتهم عن كيفية ظروف وملابسات الحادث تسهل فى عملية تحيد الجناة.

وقالت النيابة العامة، في بيان آخر إن منفذي العملية الإرهابية يتراوح عددهم ما بين 25 و30 تكفيريا يرفعون علم "داعش".

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن منفذي الهجوم الإرهابي اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه، البالغ عددها 12 نافذة، حاملين الأسلحة الآلية، وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين منها.

وأضافت أن التكفيريين حضروا مستقلين 5 سيارات دفع رباعي، وأحرقوا 7 سيارات خاصة بالمصلين.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد 305 من المصلين، بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم، بالإضافة إلى إصابة 128 آخرين.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التى انتجتها شركة سينرجى فى خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمى.