بالأسماء.. مصرع ربة منزل وإصابة 7 في حادث مروع ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 7 آخرون بينهم 4 أطفال، السبت، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك أمام إحدى قاعة الأفراح بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك أمام قاعة فينوس بمركز الفشن وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي.

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بإشراف الدكتور أشرف عوض، مدير هيئة الإسعاف ببنى سويف، لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي.

تبين أن المصابين هم: أحمد عزت محمد، 21 سنة، مقيم مركز الفشن، سائق، مصاب اشتباه كسر في الذراع اليسرى مع جرح قطعى بفروة الرأس طوله ٧ سم وجرح قطعى بالذقن طوله ٥ سم، وشروق محمد عزت، طفلة، 10 سنوات، مقيمة الفشن، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها سلمى محمد عزت، 11 سنة، طالبة، مصابة العنوان، مصابة جرح قطعى بالقدم اليمنى مع سحجات.

كما أصيب في الحادث محمد رفاعي فتحي 11 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه عبد الرحمن رفاعى فتحي، 12 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب إشتباه ما بعد الارتجاج مع إشتباه كسر بالساق اليمنى، بالإضافة إلى حالتين جرى نقلهما بواسطة سيارات أهالي إلى المستشفى.

كما تبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 55 سنة، تدعى سعاد طه، مقيمة بمركز الفشن، ربة منزل، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.