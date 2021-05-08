الرئيس السيسي لرئيس الكونغو: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عيد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بالاساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولى والثقة فى قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود فى اطار المسار التفاوضى برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائى وبالتالى ضرورة التوصل للاتفاق القانونى الملزم المنشود، الذى يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.