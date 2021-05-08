السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

تفجير
تفجير

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية السعودية  في بيان اليوم  السبت أوردته وكالة الأنباء السعودية تضامن المملكة مع أفغانستان ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مشددة على رفض الرياض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت وزارة الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى إثر وقوع 3 انفجارات بالقرب من مدرسة (سيد الشهداء) الثانوية للبنات بغرب العاصمة كابول إلى 25 قتيلا و20 مصابا.
 

وذكرت  قناة (طلوع) الأفغانية، أن هناك أنباء تفيد بأن 3 صواريخ تسببت في وقوع الانفجارات.

ويأتي  الانفجار في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة سحب بقية قواتها من البلاد والبالغ عددها 2500 عسكري، على الرغم من تعثّر جهود السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية الرامية لوضع حد لحرب مستمرة منذ عقود.

نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية حميد روشان لوكالة فرانس برس إن تحقيقا قد فُتح لكشف ملابسات الانفجار، مؤكدا أن بين الضحايا طالبات.

وقال ناج من الانفجار يدعى رضا لوكالة فرانس برس "رأيت جثثا كثيرة مضرّجة بالدماء وسط الغبار والدخان، وكان بعض الجرحى يصرخون من الألم"، مضيفا أن غالبية الضحايا من الطالبات المراهقات اللواتي كنّ قد خرجن للتو من المدرسة.

وتابع رأيت امرأة تتحقق من الجثث وتنادي ابنتها. عثرَت لاحقا على حقيبة ابنتها مضرّجة بالدماء فأغمي عليها وسقطت أرضا".

وصرح  المتحدث باسم وزارة الصحة غلام داستاغير نزاري للصحافيين بأن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وتعمل على إجلاء الجرحى.

حادث ارهابي كابول أفغانستان ضحايا انفجار ناجي من إنفجار كابول

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