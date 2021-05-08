إصابة ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم (صور)

أصيبت ربة منزل، السبت، بجروح بالغة في مناطق متفرقة بالجسد والوجه خلال مشاجرة حامية بينها وبين عمها بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.

تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتعدي المدعو"ر.م"، موظف أمن هو وأولاده على نجلة شقيقه بالشوم وآلة حادة بقرية الزملوطى التابعة للمركز، حيث قام بالتعدى بالضرب والسب على نجلة شقيقه وأحدث بها إصابات بالغة أدت إلى أعراض ما بعد الارتجاج وكسر بعظام الأنف والفك وجرح بالجبهة نحو 5 سم، وتم نقلها لمستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم ١١٧٠١ جنح مركز الفيوم لسنة ٢٠٢١م، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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