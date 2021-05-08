 بعد قليل.. ثاني فعاليات رمضانيات التنسيقية «لعبة نيوتن» والطلاق الشفهي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، صالونها الرمضاني الثاني حول الجدل الي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

ويتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

ويحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.

ويتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان في الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسمياً والطلاق عرفياً، وهل الطلاق الشفوي موروث ديني أم اجتماعي.

ويوضح الشيخ خالد الجندي خلال اللقاء، الفرق بين الشرع والفقه، وماهو المتغير منهما، وهل تتغير الفتاوى بتغير المصلحة، ولماذا يثور بعض الرجال لمجرد ذكر مشاريع تنظيم الطلاق

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«تنسيقية الأحزاب» تستقبل الأمريكية المصابة بالسرطان وتعد لها برنامجًا سياحيًا

واستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت، الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها في مطار جون كيندي في نيورك مساء الجمعة وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، وسهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان.

ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضاءها سوف يرافقونها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.

وكانت التنسيقية قد تواصلت مع داستن فيتالي، نجلها الذي اضطر للعمل لوقت إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية من أجل تحقيق حلم والدته.