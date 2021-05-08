المتحف القومي للحضارة ينفذ حملة تعقيم وتطهير دورية

نفذ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أعمال التعقيم والتطهير الدورية في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمائية بوزارة الدفاع تمت أعمال التطهير والتعقيم البيولوجي للمتحف وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشملت الأعمال تعقيم صالة استقبال الزوار وشباك التذاكر وقاعات العرض والمبنى الاداري، ودورات المياه، وجميع الأرضيات والأسطح التي من الممكن ان يتكئ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.