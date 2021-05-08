السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مصنع أغذية وضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بالمنوفية

ضبط اغذيه فاسده بالمنوفيه
ضبط اغذيه فاسده بالمنوفيه

شنت إدارة المراقبة على الأغذية بمديرية الصحة بالمنوفية، السبت، حملة مكبرة على المحال والمطاعم بشبين الكوم، أسفرت عن ضبط وإعدام أكثر من 282 كجم أغذية وغلق مصنع يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وذلك استكمالاً لحملات الأغذية المكثفة خلال شهر رمضان. 

وكثفت مديرية الصحة حملاتها على المنشآت الغذائية والأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وبناءً علي توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتشديد وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، قام اليوم فريق مراقبة الأغذية برئاسة الدكتور خالد الحاج بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة شبين الكوم، برفقة مفتشي الأغذية بالمديرية وإدارة شبين الكوم الطبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمواد الغذائية به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، حيث تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢٨٠ كجم أغذية مختلفة حيث تم إعدام ٢٠٠ كجم لحوم وجمبري، إعدام ٥٠ كجم عسل وتمور وعجوة وتوابل منتهية الصلاحية، إضافة إلى إعدام 30 كجم مخللات فاسدة، نظرًا لظهور علامات التلف، وتحرير ١٠ محاضر اشتراطات صحية للمخالفات المضبوطة، ومحضر غلق إداري لمنشأة بدون ترخيص طبقاً للقرارات ٩٧،٩٦ لسنة ١٩٦٧.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، المشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة المنوفية.

مصنع خلال حملات مخالفات لحوم فاسدة غذائية فاسدة منتهية الصلاحية محافظة المنوفية

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