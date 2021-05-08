وزارة التعاون الدولي توضح أهمية المياه في التنمية الاقتصادية

أكدت وزارة التعاون الدولي أن المياه تلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية، ولها دور كبير في توليد الطاقة والمساهمة في عمليات الإنتاج الزراعي كما أنها تربط جميع القطاعات بنظام أوسع يجب أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والمصلحة البيئية.

واتفقت وزارة التعاون الدولي على تمويلات تنموية في قطاع الإسكان ومياه الصرف الصحي بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 2020، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا.

وخلال العام الماضي وقعت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقية بقيمة 249 مليون دولار لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة بحر البقر، وكان الهدف من المحطة هو استعادة جميع المياه الهادرة التي تتدفق على طول مصرف بحر البقر. وتستمر لمسافة 106 كم من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد، وتم تخصيص 183 مليون دولار إضافية لنفس المشروع لتحسين الصرف الصحي.

وفي سبتمبر ٢٠٢٠ ، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحبيل بالأقصر، كما شاركت في نوفمبر ٢٠٢٠ بزيارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة المصرية للمياه والصرف الصحي، لمحطة روض الفرج وهي المحطة الرئيسية في القاهرة لمعالجة المياه و خدمة أكثر من ٥ ملايين شخص كل يوم.

ويهدف برنامج خدمات الصرف الصحي الريفي المستدام في مصر التابع للبنك الدولي إلى تعزيز المؤسسات والسياسات في زيادة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الريفية وتحسينها في البحيرة والدقهلية والشرقية، وذلك بالتنسيق مع ست شركات للمياه والصرف الصحي في دلتا النيل؛ وتمويل الشركات لتحقيق توصيلات منزلية للصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها ويتم التحقق منها بشكل مستقل.