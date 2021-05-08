«جنايات دمنهور» تقضي بحبس قاتلة زوجها 10 سنوات

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عمرو مصطفى القومى وعضوية المستشارين علاء الدين الشنديدى وحسام محمد ترك، ربة منزل بالحبس 10 سنوات بعد قيامها بقتل زوجها بسبب خلافات زوجية.



كانت محكمة جنايات دمنهور قد حددت جلسة اليوم لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمة (سعيدة.ن.ش) في القضية رقم 1240 لسنة 2020 لانها قتلت عمدا زوجها محمد جمعه السيد شحاتة مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتت النية علي ذلك وما إن ظفرت به حتي طعنته بسلاح أبيض (سكين) في صدره بنية إزهاق روحه والتي أودت بحياته.

وأحال المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، المتهمة (محبوسة) لمحكمة الجنايات وأمر بندب محام للدفاع عن المتهمة، فكلفت نقابة المحامين بناء على ذلك صابر سكر وسامح نانا المحاميين بالدفاع عن المتهمة.