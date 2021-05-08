السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تستعد لعيد الفطر بـ٦٦ منفذًا لبيع اللحوم والأسماك والكعك

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج لعيد الفطر بنحو ٦٦ منفذا بالمحافظات لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والرنجة وجميع أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ عن السوق.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن القطاع ينفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد القصير وزير الزراعة بأن تقوم وزارة  بالعمل على توفير السلع الغذائية للمواطن من أجل رفع العبء عن كاهله من خلال توفير السلع بأعلى جودة وأسعار تنافسية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك منتجات قطاع الانتاج بالوزارة، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وأضاف السباعي في تصريحات لـ«الدستور» أن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يقوم بتوفير اللحوم الحمراء البلدية والضأن من مزارع قطاع الإنتاج وتوفيرها بمنافذ القطاع، علاوة المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع من الأرز، والفول والعدس وزيت الزيتون وعسل النحل بأنواعه والمربات والمخبوزات من كعك وبسكوت العيد من إنتاج مركز البحوث الزراعية.


وقال السباعي إن أسعار اللحوم الكندوز ١١٠ جنيه للكيلو ولحوم الضأن ١١٠ جنيهات للكيلو، والدواجن بسعر ٣٨ جنيها للكيلو مذبوح ومنظف وجاهز، وجبنة اسطنبولي بسعر ٥٠ جنيها للكيلو والأرز بسعر ٧،٥ جنيه للكيلو والفول البلدي بسعر ١٢ جنيها للكيلو وزيت الزيتون بسعر ٥٠ جنيها لنصف الكيلو ومربات بسعر ٣٠ جنيها للكيلو وعسل نحل بسعر ٥٠ جنيها للكيلو وباقي السلع بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أن الوزارة تقوم بعرض كافة المنتجات داخل منافذ الوزارة بجميع المحافظات، من خلال السيارات المتنقلة وتنتشر منافذ القطاع في القاهرة والجيزة منها منافذ نادي الصيد بالدقي، ومنافذ وزارة الري بالأوراق ومنافذ وزارة العدل ومنافذ ٦ أكتوبر والسوق التجارية بالحي المتميذ وابني بيتك المنطقة الأولى الحي الثاني والرابع، ومنافذ الإسكندرية حي الجمرك روحي العمرية وحي أبو قير وحي الباري وفي القليوبية بمديرية الزراعة ببنها وكفر الشيخ مدينة سخا، وفي محافظة المنيا في الموقف العام بمدينة المنيا، والكورنيش بجوار بنك الإسكندرية، ومدينة الجديدة، علاوة على منافذ مديريات الزراعة بالمحافظات  المختلفة.

الزراعة تستعد لعيد الفطر المبارك ب٦٦ منفذ لقطاع الانتاج لبيع اللحوم والاسماك وكعك العيد بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪

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