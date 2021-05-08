برلماني: المواقف الإنسانية للرئيس في الشارع تؤكد أن هموم الشعب في صدارة أجندته

قال النائب محمود توشكى عضو مجلس النواب، إن الجولات التفقدية التي يجريها الرئيس السيسي، على العديد من المناطق والمحاور في شرق القاهرة، تظهر اهتماما رفيعا من جانبه بالتفقد الميداني المباشر للأعمال والمشاريع العظيمة التي تنفذ على الأرض.

وأشار توشكي خلال تصريحات له اليوم، إلى الموقف الإنساني الكبير من جانب الرئيس، عندما استوقفه عجوز يبكي، فوعده بتنفيذ كل مطالبه وقال له إن الهدف هو التوسيع على المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الموقف الإنساني وما سبقه طوال السنوات الماضية يؤكد أن هموم المصريين صغيرهم وكبيرهم على أجندة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، كما أنه لا يتورع عن العمل لمصلحة الجميع وجهوده مستمرة ليل نهار.

وأوضح توشكى أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية كلها مجالات تعزز حقوق المواطن المصري وتزيد مكاسبه، وتخفف من المعاناة في حياته، مضيفا أنه لم يمر يوم من غير البدء في مشروع كبير أو إنجاز مشروع آخر داخل الدولة المصرية في السنوات الماضية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي توقف أمس ليتحدث مع عدد من المواطنين، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان، وكذا استمع لآرائهم واطمأن على أحوالهم المعيشي

جاء ذلك حلال تفقد الرئيس لأعمال التطوير فى عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، أمس، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتضمن محطات مترو أنفاق، وقطارا مكهربا، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة ٦٥ فدانًا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مروريًّا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.