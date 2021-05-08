السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قريبًا.. 3 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة لتخفيف آلام أهالي سوهاج

مستشفيات جديده
مستشفيات جديده

كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الموقف التنفيذي لعدد من المستشفيات التي يجري العمل بها بنطاق المحافظة، والمقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال محافظ سوهاج إنه تم الانتهاء من تدشين مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة ٥٥٨ مليون جنيه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ١٠٠٪ وتم الاستلام الابتدائي للمشروع، لافتًا إلى أنه جار عملية الطرح لفرش المستشفى، لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء سوهاج، والمحافظات المجاورة.

أشار الفقي إلى استمرار العمل لانشاء مستشفى جرجا العام بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه بتمويل من وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٨٠٪، وجار العمل وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الأيام القادمة، لتوفير الخدمات الطبية لأهالى مركز جرجا، والمراكز المجاورة.

أضاف محافظ سوهاج أن نسبة التنفيذ بمشروع تطوير مستشفى جهينة المركزي بلغت ٨٥٪، بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه، لافتا إلى استمرار العمل بالمشروع، وقرب الانتهاء منه لخدمة أهالى مركز جهينة والمراكز المجاورة.

وأكد الفقي على المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، للانتهاء منها في الأوقات المحددة، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، من خلال تطوير الخدمات، المقدمة له وخاصة في قطاعي الصحة، والتعليم.. 

قدم مجلس الوزراء سوهاج مستوى خدمات المركزى وقف عمل مستشفيات

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف كواليس الإفراج عن رجل الأعمال أشرف السعد

الرئيس السيسي لرئيس الكونغو: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى

حق الشهيد.. كيف ثأرت مصر لشهداء «مأمورية الواحات»؟

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

مدبولي يطالب بتطبيق غرامات على غير الملتزمين بإجراءات كورونا ومواجهة البناء المخالف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس