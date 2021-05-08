قريبًا.. 3 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة لتخفيف آلام أهالي سوهاج

كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الموقف التنفيذي لعدد من المستشفيات التي يجري العمل بها بنطاق المحافظة، والمقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال محافظ سوهاج إنه تم الانتهاء من تدشين مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة ٥٥٨ مليون جنيه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ١٠٠٪ وتم الاستلام الابتدائي للمشروع، لافتًا إلى أنه جار عملية الطرح لفرش المستشفى، لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء سوهاج، والمحافظات المجاورة.

أشار الفقي إلى استمرار العمل لانشاء مستشفى جرجا العام بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه بتمويل من وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٨٠٪، وجار العمل وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الأيام القادمة، لتوفير الخدمات الطبية لأهالى مركز جرجا، والمراكز المجاورة.

أضاف محافظ سوهاج أن نسبة التنفيذ بمشروع تطوير مستشفى جهينة المركزي بلغت ٨٥٪، بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه، لافتا إلى استمرار العمل بالمشروع، وقرب الانتهاء منه لخدمة أهالى مركز جهينة والمراكز المجاورة.

وأكد الفقي على المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، للانتهاء منها في الأوقات المحددة، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، من خلال تطوير الخدمات، المقدمة له وخاصة في قطاعي الصحة، والتعليم..