آية مدني عن أمنية سيدة أمريكية مصابة بالسرطان بزيارة مصر: «ادخلوها بسلام»

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر قِبلة لمحبي السلام والسياحة في العالم، وملجأ لمن يريد أن ينعم بالهدوء والراحة ويرغب في التمتع بالنظر إلى معاني المحبة والتكاتف والمؤاخاة بين أفراد الأمة، وأن دور أهل مصر أن يقول لهم "أدخلوها بسلام".

جاء ذلك خلال تعليقها على أمنية سيدة أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر وقيام نجلها بالعمل لوقت إضافي من أجل أن يلبي لها طلبها، متابعة أن موقف الأم والأبن يعبر عن مدى المكانة التي تتمتع بها مصر في قلوب العالم وهو أمر يستدعي مننا جميعًا أن نُلبي رغبة هذه السيدة بشكل مشرف لتظهر مصر بأبهى صورها أمام السيدة الأمريكية والعالم أجمع.

وأشادت "مدني" بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بداية من التواصل مع السيدة الأمريكية "جلوريا" وتنسيق وترتيب كل إجراءات التي أعقبت وصولها إلى مصر،اليوم السبت، في زيارة تستغرق أسبوع، وذلك لإبداء كل مظاهر الترحيب والود خلال الاستقبال، إلى جانب إعدادها برنامج سياحي للسيدة الأمريكية حتى تتمتع بزيارتها بالشكل الأمثل.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين كانت قد تواصلت مع “داستن فيتالي “ ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، وكانت "جلوريا" قد وصلت في وقت سابق من اليوم وقامت تنسيقية شباب الأحزاب باستقبالها حتى وصولها الفندق، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة أسبوع.

واستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في مطار القاهرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر.

كان في استقبال السيدة الأمريكية وأسرتها الطيار محمد الصعيدي، والأستاذة شيرين ممدوح، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعملوا على تسهيل إجراءات خروجها من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة.

وأبدت السيدة جلوريا سعادتها لتحقيق حلمها بوجودها في أرض مصر مهد الحضارة،كما اعربت عن انبهارها بالأهرامات التي حلمت بزيارتها، والتي من المقرر أن تزورها غدا.

كما أبدى نجلها داستن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولي، معربا عن سعادته بتحقيق امنية والدته. وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً سياحياً كاملاً للسيدة الأمريكية وأسرتها، يبدأ من القاهرة وينتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يرافقها خلال هذه الرحلة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جلوريا فيتال في مصر

جلوريا فيتال في مصر

جلوريا فيتال في مصر

جلوريا فيتال في مصر

صورة جلوريا في مصر