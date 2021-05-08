السعودية: التبادل التجاري مع باكستان بلغ 33 مليار ريال خلال 3 سنوات

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وباكستان بلغ 33 مليار ريال خلال ثلاث سنوات ماضية.

وثمّن خالد الفالح خلال تصريحات له مساء اليوم إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يسعى إلى تعميق العلاقات بين البلدين، وينمي العلاقات التجارية، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير الاستثمار السعودي، إن المجلس الذي وقع اتفاقية إنشائه أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وعمران خان رئيس وزراء باكستان، سيسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأوضح خالد الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وباكستان بلغ 33 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، منها 9 مليارات ريال خلال 2020م على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أن البيئة الاستثمارية الخصبة والجاذبة وعوامل الأمن والاستقرار في السعودية أسهمت في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت تحسناً تجاوز 20 % في العام 2020م مقارنة 2019م ليصل عدد الشركات الأجنبية المرخصة في العام 2020م إلى 1278 شركة، بارتفاع بلغ 13% عن العام 2019م.

ونما عدد تراخيص الاستثمار الباكستانية في المملكة خلال العام 2020م؛ إذ منحت وزارة الاستثمار 52 رخصة استثمارية لشركات باكستانية، في حين كان عدد الرخص الممنوحة في العام 2019م نحو 24 رخصة، بينما وصل عدد الاستثمارات الباكستانية في المملكة 362 منشأة، 19% منها مشتركة، والنسبة المتبقية هي استثمارات باكستانية 100%، حسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.

السعودية وباكستان تؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بينهما

فيما أكدت السعودية وباكستان في بيان مشترك اليوم بمناسبة زيارة رئيس وزراء باكستان عمران خان الرسمية إلى السعودية على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطهما، واستعرضتا مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثتا سبل تعزيز علاقات البلدين في جميع المجالات، واتفقتا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.