السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اقرأ في «الدستور» غدا.. كيف ثأرت مصر لشهداء الواحات؟

جريدة الدستور

تنشر جريدة الدستور، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد، عددا من الملفات التي تتناول قضايا مهمة.
 

وتحت عنوان "حق الشهيد.. كيف ثأرت مصر لشهداء «الواحات»؟"، تنشر الجريدة تفاصيل الثأر لـ«معركة الواحات».. الملحمة الكبرى التي أعاد مسلسل «الاختيار 2» تذكير المصريين بها، فى حلقة أمس، والتى أظهرت كيف دافع أبطال الشرطة عن الشعب المصرى بكل بسالة وبطولة وتفان، وكيف قدموا أرواحهم لدحر الإرهاب البغيض.
وتسلط «الدستور» الضوء على نجمات نجحن فى صناعة قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قليل، متسلحات بمواهبهن الفنية الفارقة، ومؤكدات أن سوق الفن المصرية قادرة على إبهار محبى فنون أرض النيل حول العالم، وذلك تحت عنوان "نجمات المستقبل".
 كما تفضح الجريدة السجل الأسود لـ«حاتم الحوينى» الذي حرم التبرع لبناء الكنائس تحت عنوان "صانع الفتنة"، وتنشر موضوعًا عن “المجدد المجهول" عبد المتعال الصعيدي، الذي قدم "دليلاً لتجديد الخطاب الديني" قبل 50 عامًا، وصدر عنه كتاب بعنوان “العمامة المستنيرة" ليروي تجربته في الأزهر وتجديد الإسلام.
 وتقرأ في العدد أسرار من خلوات الشيخين أسامة الأزهري ومحمد مهنا.

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