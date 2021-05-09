أعشاب لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي بعد الفطار

صحتك فى رمضان..

تنتشر مشاكل الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تتسبب في عسر الهضم والإمساك.

ويمكن أن تؤدي المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي بالتأكيد إلى مجموعة من المضاعفات تتراوح من عسر الهضم، وتكوين الغازات الزائدة، والإسهال إلى سوء التغذية.

وفي السطور التالية قدم موقع «healthybuilderz» عدد من الأعشاب المستخدمة على نطاق واسع في إندونيسيا من قبل أولئك الذين يعانون من جميع أنواع المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي.

سيسك النجا.. «عشبة حرير التنين»

عندما تُترجم العشبة الإندونيسية إلى الإنجليزية، فإنها تعني حرير التنين، تستخدم هذه العشبة في إندونيسيا بشكل شائع للتعامل مع آلام المعدة، وفي بعض الأحيان يوصى به أيضًا لنزيف قرحة المعدة.

أكار مانيس.. «عشبة الليمون»

هذه العشبة الجذرية لها طعم حلو للغاية، ولهذا السبب يتم تحويلها عادة إلى شاي في إندونيسيا، حيث يتم استخدامه لوضع حد لألم المعدة بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب مثل ارتجاع المريء وعسر الهضم والقرحة.

آدم عتي.. «عشبة تفاحة ادم»

"قشعريرة في القلب" - هذا ما يعنيه باللغة الإنجليزية، فإذا كنت تعاني من التهاب الأمعاء، وهو التهاب الأمعاء الدقيقة المصحوب بالإسهال فهذا العلاج هو الامثل بالنسبة اليك.

كيجي بيلينج.. "عشبة أحجار الكلى"

يمكنك بسهولة العثور علىهذه العشبه، في العديد من حدائق المنازل في إندونيسيا، هذا لأنه من السهل زراعتة ، ومن الجميل النظر إليه ، وله العديد من الأغراض الطبية، حيث يستخدمه المعالجون الإندونيسيون التقليديون لعلاج الإسهال.

بيلونتاس.. “عشبة اللوز الازرق”

هناك عشب إندونيسي يسمى بيلونتاس، وعادة ما يتم تحويله إلى شاي لاستخدامه كغسول للفم للتعامل مع رائحة الفم الكريهة، يستهلك الكثير من الإندونيسيين هذه العشبة في شكل شاي في كل مرة يعانون فيها من الغازات الزائدة أو انتفاخ البطن.

سامبيلوتو.. “عشبة أندروجرافيز”

تستخدم الكثير من دول جنوب شرق آسيا عشبة "سامبيلوتو" للتعامل مع العديد من المشكلات الصحية، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين الأفراد المصابين بمرض السكري لأنه جيد جدًا لتنظيم مستويات السكر في الدم.

"الصبار"

في إندونيسيا يتم تحويل الصبار إلى عصير ويتم استهلاكه للتعامل مع الحموضة المعوية الناتجة عن ارتجاع الحمض، فإنه أيضًا حل معروف للإمساك لأنه يحتوي على خصائص ملين خفيفة.