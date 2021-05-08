السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لطاجيكستان

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم طاجيكستان، بالنظر لما يحدث بخصوص مسألة منطقة الحدود مع أفغانستان.

وقال بوتين  خلال الاجتماع الذي عقد  مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، وفقا لما أوردته وسائل إعلام روسية  اليوم السبت إن "القضايا الأمنية في المنطقة مهمة للغاية فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في أفغانستان، مشيرا إلى أن طاجيكستان لديها أطول حدود مع أفغانستان علي الإطلاق  موضحاً أنه : "أعلم أن هذا الوضع يقلقكم كثيرا وهذا مصدر قلق مشروع".

وأضاف: "نحن نعمل على إسناد وتعزيز القوات المسلحة الطاجيكية، ولدينا عمل مشترك في هذا المجال، وهناك برنامج كامل لعدة سنوات، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذه في الوقت المناسب، لافتا في الوقت نفسه إلى القاعدة العسكرية الروسية 201 العاملة في طاجيكستان.


بدوره قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن: "إنه من الضروري مناقشة القضايا الأمنية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الولايات المتحدة أعلنت سحب قواتها من أفغانستان والآن، بعد هذا الإعلان، تدهور الوضع هناك".


وأشار رحمون إلى تعزيز العلاقات مع روسيا في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الأمن، وأنها تتطور بشكل ثنائي ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.


وأضاف في الختام : "بصفة بلاده الدولة التي تترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، أن الاستعدادات لقمة هاتين المنظمتين تجري على قدم وساق"  بدون أدنى تقصير.


جدير بالذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون  تم إنشاؤها عام  2001، هي رابطة دولية إقليمية  تضم (روسيا والصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان)، فيما تتمتع كل من (بيلاروس ومنغوليا وإيران وأفغانستان) بصفة مراقب في المنظمة، و(أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا) شركاء حوار للمنظمة.

القوات المسلحة الطاجيكية روسيا بوتيق طاجيكستان أرمينيا أذربيجان

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

مدبولي يطالب بتطبيق غرامات على غير الملتزمين بإجراءات كورونا ومواجهة البناء المخالف

حق الشهيد.. كيف ثأرت مصر لشهداء «مأمورية الواحات»؟

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين