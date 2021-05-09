لجنة الطاقة بـ«رجال الأعمال»: الدولة استطاعت التغلب على مشكلات المستثمرين

الغزاوي : الاصطلاحات الاقتصادية تحقق الازدهار المنشود

قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة تسعى للتطوير لتحقيق المرودو الاقتصاد القوي، رغم الظروف التي يمر بها العالم من تفشي الوباء العالمي.

وأكد «الغزاوي»، أن الدولة استطاعت بالفعل التغلب على العديد من المشكلات وفي طريقها نحو التقدم المنشود وتحقيق الازدهار الاقتصادي لعموم الشعب، مشيرًا إلى أنه لا بد من مواجهة المشاكل والصعوبات التى من الضروري ممارسة علم التنبؤ الاقتصادي فى هذه المرحلة بالغة الأهمية ذات الضبابية بحكم المتغيرات المتلاحقة على كافة الأصعدة .

ولفت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي لعملية الإصلاح الاقتصادي من التى تمت من خلال الحوار البناء بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع؛ لحل كافة المشكلات التى تواجهها الدولة والمستثمرين .

انخفاض العمالة المؤهلة

وأشار إلى أن إحدى المعوقات التى توجه قطاع الاستثمار؛ تتثمل فى انخفاض العمالة المؤهلة خصوصاً التعليم الفني، ووجود فجوة بين مهارات الخريجيين والمهارات المطلوبة؛ نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات عن متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة لأسباب نقص كوارد المدربين الأكفاء.

ونوه بأن عدم وجود جهة موحدة مسئولة عن التدريب المهني يشكل عقبة، وعلاوة على ذلك توقف بعض مشروعات التدريب مثل المشروع القومي لتأهيل شباب الخريجين والمشاريع المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

واستكمال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن هناك اقتصار لقيام مجلس التدريب الصناعي على التمويل الكتدربين الذين يعملون ولهم عقود مع شركات مسجلة ،

تراخيص التشغيل

وبين أن حسين أن تشكيل استخراج تراخيص التشغيل للمصانع أو أصحاب المشروعات الصغيرة، مدد طويلة للحصول على ترخيص بالمواقفة على بناء المصنع أحدي المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وقال إن أغلب أصحاب الورش والمصانع والصغيرة والمتوسطة يعملون منذ سنوات بدون رخصة تشغيل، ما أحدث تشوهات كثيرة بالسوق، فضلا عن انخفاض التكلفة لدي المشروعات المسجلة يجعلها في منافسة غير متكافئة مع المشروعات المسجلة.

وأردف أن مشكلات الموافق التى تواجه كافة المصانع و تتمثل فى العديد من خدمات الترفيق والبنية التحتية، مثل مشكلة توصيل الكهرباء وأزمة صيانتها وتحمل تكاليف صيانتها.