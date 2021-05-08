السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«هاكونا ماتاتا».. لماذا أثارت تلك الجملة جدلا في جلسة الأمم المتحدة؟

هاكونا ماتاتا في
هاكونا ماتاتا في فيلم الأسد الملك

أثار محمد إدريس المندوب المصري بالأمم المتحدة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمته «هاكونا ماتاتا» أي لاداعي للقلق بالإفريقية، من أجل طمأنة العالم بالوضع الاقتصادي لمصر بعد أزمة كورونا، خلال جلسة في الأمم المتحدة، فماذا تعني تلك الجملة؟

«هاكونا ماتاتا» جملة باللغة السواحلية وتعني «لا يوجد ما يقلق» وأحياناً تترجم إلى «لا قلق» لكنها عادة تستخدم في نفس موقع جملة «لا توجد مشاكل»، وفي عام 1994 تم غنائها من قبل تيمون وبومبا وسمبا في فيلم ديزني المرسوم الثاني والثلاثون، الأسد الملك، وتم تلحينها من قبل إيلتون جون، الذي قام أيضاً بتلحين باقي أغاني الفيلم، وكتبت كلماتها العربية من قبل عبدالرحمن شوقي.

وتم ترشيح هذه الأغنية لنيل جائزة الأوسكار السابعة والستون، لكن خسرت أمام أغنية أخرى من نفس الفيلم، وهي «يله نعيش الحب الليلة»، وتم تقييم الأغنية في المرتبة التاسعة والتسعون في قائمة AFI لأفضل ١٠٠ أغنية خلال ١٠٠ عام.

هاكونا ماتاتا محمد إدريس القلق كورونا الامم المتحدة

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