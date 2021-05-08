مصرع طالب غرقا في مياه النيل ببني سويف

لقى طالب مصرعه غرقًا، السبت، أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو أمام محطة المياه بطريق دير السيدة العذراء ببياض العرب ببني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بغرق شاب اثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، أمام محطة المياه بطريق دير بياض العرب بدائرة مركز بني سويف.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بني سويف صحبة قوة من الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى "أحمد.ج.س" 16 سنة، طالب، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.