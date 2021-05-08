السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بملوي

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان أمام عزبة حافظ بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، مساء السبت، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 1926 ن ا ج ميكروباص، والسيارة رقم 7921 ن ص ر، ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية حافظ بملوي، نتيجة التخطي الخاطئ وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم: جميل. ع خ ، 56 سنة، وحمادة. ط. ع 52 سنة، وفاطمة. ع. ش40 سنة، وهمسة. م. ك 21 سنة، ووفقي. ع. ا 56 سنة، وفاطمة. ع. ع 40 سنة، وداليا. م. ع 25 سنة، مقيمون جميعا بقرية المحرص بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

على صعيد آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل إندلع داخل مصنع للسمن النباتي بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

انتقل إلي موقع الحادث العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث أشرف علي جهود إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاوره، وقد تبين أنه اندلع داخل عنبر بالمصنع تتجاوز مساحته الـ300 متر مربع.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة وإتخاذ اللازم، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا أن سبب إندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي أمتد إلي كراتين معباة بالسمن النباتي وتفحم عدد كبير منها، جاري حصره، إذ قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

المنيا الطريق الزراعي تصادم اصابة اصطدام سيارتين

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