السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب داخل مصنع للسمن النباتي في المنيا

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، مساء السبت، حريق هائل اندلع داخل مصنع للسمن النباتي بقرية بهدال بالمنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمصنع للسمن النباتي بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق الذي امتد إلي عشة مواشي مجاورة دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية فيما قدرت الخسائر المادية المبدئية بنحو مليون جنيه.

كما انتقل إلي موقع الحادث العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث أشرف علي جهود إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاوره، وقد تبين أنه اندلع داخل عنبر بالمصنع تتجاوز مساحته الـ300 متر مربع.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة وإتخاذ اللازم، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا أن سبب إندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي أمتد إلي كراتين معباة بالسمن النباتي وتفحم عدد كبير منها، جاري حصره، إذ قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه، وتحرير محضر بالحادث، وعمل كردون أمني بمحيط المصنع لحين التأكد من إخماد الحريق بشكل كامل، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.

المنيا حريق خسائر الكهرباء ماس كهربائي

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