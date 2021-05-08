تعرف على أفضل أدعية ليلة القدر ومتى تظهر علامتها

أدعية ليلة القدر، تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، وخاصة أن السبت ليلة ٢٧ رمضان، ليلة وترية ويعتقد الكثير من المسلمين أنها من الممكن أن تكون ليلة القدر، حيث يريد العديد منهم في الدعاء بأكبر قدر ممكن من الأدعية، في هذه الليلة المباركة.

وهناك العديد من الأمنيات معلقة على تلك الليلة من الناس، فإنها تغير مجرى القدر، ولها مكانة وفضل كبير عند الله.

أدعية ليلة القدر



حدثنا رسول الله على دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، حيث أكد على الإكثار منه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما شاء من الأدعية التي تجول في خاطره.

المسلم لم يحدد الله له أدعية معينة للدعاء بها، بل قال ادعوني أستجب لكم، أي أن يدعوه بما يشاءون من الأدعية التي فيها الخير والصلاح والهداية.

أجر قيام ليلة القدر

ليلة القدر هي ليلةٌ من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

علامات ليلة القدر

هناك العديد من علامات ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

متى تكون ليلة القدر

وبعد معرفة أدعية ليلة القدر، تعددت الأقوال حول موعد ليلة القدر، فقد قال بعض أهل العلم: أبْهَمَ اللهُ تَعَالَى هَذِه اللَّيْلَةَ عَلَى الأُمَّةِ؛ لِيَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهَا، فقد رُوي أنها لَيْلَةُ إحْدَى وعشرين، ورُوي أيضًا أنها لَيْلَةُ ثلاثٍ وعشرين، ولَيْلَةُ أَرْبَعٍ وعِشرين، ولَيْلَةُ خَـمْسٍ وعِشرينَ، ولَيْلَةُ سَبْعٍ وعِشْرِين، ولَيْلَةُ تِسْعٍ وعِشْرِينَ، وآخِرُ لَيْلَةٍ

