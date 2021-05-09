يشبه السمبوسة.. أسهل طريقة لعمل البريك التونسي بالجمبري

في رحلة طهي حول الشرق الأوسط لتذوق الأطباق المثالية التي تجسد روح رمضان، يمكنك تجربة البريك التونسي بالجمبري الذي يشبه إلى حد كبير السمبوسة.

عادة ما يكون البريك التونسي مثلثًا، لكنه يمكن أن يكون أنبوبي الشكل، والذي يسمى أصابع فاطمة، ويمكنك استبدال الخضار والتوابل الآسيوية بالبقدونس والكزبرة والكراوية والقرفة والكركم، مع خيار الفلفل الحار، وحشوة التونة والبيض والبصل، إضافة إلى الجمبري.

"هذا الطبق ضروري على مائدة الإفطار التونسية في رمضان" ، هذا ما قالته خبيرة الطبخ “نجت حدريش”، مضيفة أنه عبارة عن أغلفة رقيقة من الورق أو لفائف البيض الصينية.

المكونات:

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعما

1 حبة بطاطس مقطعة إلى مربعات صغيرة مسلوقة

1 كوب بقدونس مفروم ناعماً

500 جرام روبيان (منزوع القشر) متوسط ​​المفروم

100 جرام تونة معلبة، مصفاة

1 ملعقة كبيرة قبر مفروم

½ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

½ ملعقة صغيرة كراوية مطحونة

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

1 علبة صغيرة من لفائف السبرينج رول مجمدة

زيت الطبخ للقلي

الطريقة:

- يوضع البصل والبطاطا المطبوخة والبقدونس في وعاء متوسط ​​الحجم واخلطيهم بالهراسة حتى تمتزج جيدًا.

- يضاف الجمبري والتونة إلى خليط البطاطس ويتم الخلط جيدًا، يرش جميع البهارات والملح والفلفل ويخلط، يضاف البيض ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.

- خذ ورقة واحدة من الأغلفة وضعها على سطح مستو، تذكر أن تغطي الأوراق المتبقية حتى لا تجف، توضع ملعقة كبيرة من الحشوة قطريًا في منتصف الغلاف، ثم اطوِ أحد جوانب الحشوة لتغطيتها، قم بلفها أثناء طي الحواف، مثل السيجار، أغلق طرف الغلاف بقطرة ماء.

- ضع البكرة على صينية وكرر العملية حتى تنتهي من الحشو.

ملحوظة:

- يمكن تجميد لفائف البريك في هذه المرحلة وإذابة الثلج عنها لمدة 15 دقيقة قبل القلي.

- عندما تصبح جاهزًا للتقديم، سخني مقلاة بأربعة إلى خمسة سنتيمترات من زيت الطهي على نار متوسطة، وعندما يصبح الزيت ساخنًا، اعمل على دفعات لقلي البريك لمدة خمس إلى ست دقائق، مع تقليبها في منتصف الطريق، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من جميع الجوانب.

- يخرج البريك المطبوخ وضعيه على طبق مبطن بمنشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

- استمر في قلي البريك المتبقي.

- ضعها في طبق التقديم، وزينها بالليمون.