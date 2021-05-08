السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي، غدًا، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

يذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية قد ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6٪ خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9٪ في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

البنك المركزي المصري طرح اذون خزانة طرح سندات خزانة ادوات الدين العام الدكتور محمد معيط وزير المالية

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