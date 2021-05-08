رنا رئيس:  ياسر جلال صاحب فضل كبير علىّ وساندنى لأصل للنجاح

صاحبة وجه مشرق، لها إطلالة لافتة، خطفت أنظار جمهورها بعبقريتها التى ظهرت فى نظراتها ونبرات صوتها، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تصبح نجمة كبيرة، هى الفنانة رنا رئيس، التى على الرغم من صغر سنها فإنها أثبتت أنها فنانة ناضجة، إذ جسدت شخصيتين فى مسلسلىّ «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال، و«نجيب زاهى زركش» مع النجم يحيى الفخرانى.

عبّرت رنا رئيس عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال حول الشخصيتين، وبمشاركتها أمام نجوم كبار فى الماراثون الرمضانى، مشيرة إلى أنها تكن كل الحب والاحترام للنجوم الذين تعاونت معهم.

ولفتت إلى أن شخصية «شهد» فى مسلسل «ضل راجل» أعجبت الجمهور، وتابعت: «أدعو الفتيات ألا يصبحن مثل شهد، وألا يخدعهن أحد باسم الحب».

وقالت إن الفنان ياسر جلال ساعدها كثيرًا لتظهر بهذا الشكل القوى، وقدم لها النصائح الفنية باستمرار، وساندها فى أوقات حزنها وجعلها تخرج طاقتها الفنية كاملة فى المشاهد التمثيلية، وكذلك المخرج أحمد صالح، والفنانة نرمين الفقى، التى قدمت دور والدتها.

وأكدت أنها فخورة بالمشاركة فى مسلسل «نجيب زاهى زركش» مع الفنان يحيى الفخرانى، معتبرة أن العمل يعتبر «دور العمر» بالنسبة لها، لأنها تعاملت مباشرة مع هذا النجم الكبير.

وشاركت «رنا» خلال ٤ سنوات فى ١٤ عملًا مختلفًا، وكانت بدايتها الحقيقية العام الماضى من خلال شخصية «جميلة هشام» فى مسلسل «ليالينا ٨٠»، مع إياد نصار وغادة عادل، وفى وقت قصير للغاية حجزت لنفسها مكانًا مميزًا فى الوسط الفنى.