السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نور إيهاب.. الصاعدة بقوة تتلون فى 3 أعمال

نور إيهاب
نور إيهاب

نور إيهاب فنانة صاعدة، استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير، عبر تقديم شخصيات متباينة تؤكد أنها تتمتع بموهبة فذة.

مسيرة «نور» الفنية لم تتجاوز ٦ سنوات، إذ بدأت الظهور كطفلة فى مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» مع الفنانة داليا البحيرى وخالد سرحان، واستمرت فى الاجتهاد حتى أصبحت نجمة كبيرة.

شاركت فى الماراثون الرمضانى هذا العام بـ٣ مسلسلات، وقدمت شخصيات مميزة، الأولى شخصية الشقيقة الصغرى لمؤنس «محمد فراج»، التى تقع تحت ضغط عائلتها لارتداء النقاب قبل دخولها الجامعة الألمانية، وقدمت الدور برشاقة، كما قدمت شخصية «ليلى» أمام الفنانة نيللى كريم بمسلسل «ضد الكسر»، محدثة ضجة كبيرة للغاية، كما شاركت فى مسلسل «الاختيار ٢».

١٥ عملًا هى محصلة أعمال نور إيهاب خلال ٦ سنوات، ويتوقع النقاد والمهتمون بالفن أن ترتفع أسهم الفنانة الشابة وتزيد شهرتها وكفاءتها بمرور الوقت.

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