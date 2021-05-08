السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورة تدريبية عن أساسيات الميكروبيولجي ومصادر المياه بالمنوفية

دوره تدريبه بمياه
دوره تدريبه بمياه المنوفية

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، السبت، دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 4/5 حتى 6/5/2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ تفعيلاً لمنظومة التحول الرقمي وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأكد محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين التى شملت تنفيذ دورة تدريبية عن أساسيات الميكروبيولجي ومصادر المياه والصرف والمعالجة بهدف التعرف على العوامل التي تؤثر على نشاط البكتريا والتعرف على المزارع البكتريولوجيه وطرق تعقيمها وكيفية التحضير لها.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن التفويض الإدارى وأثره على تطوير العمل بهدف التعرف على مفهوم التفويض وعناصر التفويض وقواعده وخطوات ولماذا نفوض .

وقال إنه تم تدريب فني تشغيل صرف علي أخطار التعامل مع الكيماويات، للتعرف على كيفية تداول وتخزين الكلور والمواد الخطرة ومعرفة الغرض من استخدم الكيماويات والتعامل مع الكلور والوقاية من مخاطره.

أضاف:"تم تدريب عدد من المحلين والقراء على كيفية قياس المياه وانواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التي تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزليه والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسه ومخالفة شروط التعاقد.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالحرص على ارتداء الكمامات الطبية والتطهير الدائم بمقر الشركة وفروعها. 

المنوفية مواجهة استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي تدريب دورات تدريبية تدريبية مصادر المياه

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