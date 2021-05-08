السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان السيد: تراجيديا «نور» فى «حرب أهلية» أبكت أهلى وكنت «لِمضة» فى «هجمة مرتدة»

مايان السيد
مايان السيد

مايان السيد كانت مفاجأة هذا العام، إذ جسدت ٣ شخصيات فى ٣ مسلسلات، الأولى «منار» شقيقة أحمد عز فى مسلسل «هجمة مرتدة»، والثانية «يارا» شقيقة منى زكى فى «لعبة نيوتن»، والثالثة «نور» فى «حرب أهلية»، وأجادت فى الشخصيات الثلاث بامتياز، وأكدت أن مستقبلها الفنى سيكون واعدًا.

تقول «مايان»: «مشهد وفاة نور فى مسلسل (حرب أهلية) كان أصعب المشاهد التى قدمتها، فقد كنت أخفى الأحداث عن أقاربى، وبكت والدتى خلال عرض المشهد»، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من مشهد الخنق، لكن المخرج سامح عبدالعزيز طمأنها.

وكانت الصدفة وحدها هى سبب وقوفها أمام النجمة منى زكى وجهًا لوجه، موضحة أن مشاركتها فى مسلسل «لعبة نيوتن» كانت عن طريق رسالة أرسلها لها المخرج تامر محسن عبر البريد الإلكترونى، وشعرت بسعادة كبيرة حينما علمت بأنها ستمثل إلى جانب منى زكى.

وتابعت: «كان لا بد من أن أحافظ على لون بشرتى وعلى شعرى، لأتقن تقديم الشخصيات، ونجحت فى تقديم شخصية الفتاة (اللِمضة) فى مسلسل (هجمة مرتدة)، وهذا يختلف تمامًا عن طبيعتى الشخصية، وأشعر بسعادة كبيرة لمشاركتى فى عمل وطنى كهذا».

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