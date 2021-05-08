جميلة عوض.. مبدعة تقديم الشخصيات المركبة

لم تدخل جميلة عوض إلى الوسط الفنى معتمدة على شهرة جدها الفنان الكوميدى الكبير محمد عوض، أو والدها المخرج عادل عوض، بل نافست بهدوء ويقين لتكون خلال سنوات قليلة نجمة قادرة على تقديم أعمال فنية قوية والوقوف كندٍ أمام فنانين كبار فى أعمال مهمة.

أرشيفها الفنى يضم أعمالًا مهمة، مثل مسلسل «تحت السيطرة» وفيلم «هيبتا»، واستطاعت أن تلفت أنظار الجميع فى أول أعمالها الفنية بشخصية «هانيا» التى قدمتها أمام النجمة نيللى كريم.

حصلت بجدارة على لقب «فنانة الأدوار الصعبة»، فقدرتها على تقمص الشخصيات المختلفة أبهرت الجميع، واستطاعت أن تنال إعجاب الجمهور بشخصية «تمارا» فى مسلسل «حرب أهلية»، إذ ظهرت كابنة مدللة تعانى من وجود فجوة بينها ووالدتها، مختبرة شعور تصارع الخير والشر داخلها، لم تجد الحب وتشعر بالفقد دائمًا.

المحيطون بها فى العمل يصدرون أحكامًا أخلاقية عليها بناء على الظاهر ولا يقدّرون أو يدركون حجم ما تمر به من أزمات، وقالت النجمة إن تعاونها الأول مع الفنانة الكبيرة يسرا يعتبر إضافة لمشوارها الفنى.

وأشارت إلى أنها تشبه النجمة يسرا فى مرحلة الطفولة، قائلة: «يسرا ورتنى صور ليها وهى طفلة، شبهى بالظبط، بعت الصور دى لماما وافتكرتنى أنا»، وقالت إنها واجهت صعوبة كبيرة فى الموازنة بين انفعالات الشخصية التى تمر بآلام وتتورط فى الشر.