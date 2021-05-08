تارا عماد: قدمت الرومانسية والشر ونجحت فى تحدى اللهجة مع «نجاة»

بهدوء وتمكن حجزت تارا عماد مكانها فى دراما رمضان، وفاجأت جمهورها هذا العام بتجسيد شخصيتين مميزتين ومتباينتين، الأولى «نجاة» حبيبة البطل فى مسلسل «موسى» أمام النجم محمد رمضان، وهى شخصية رومانسية ونقية أبهرت «تارا» من خلالها الجمهور بلهجة صعيدية منضبطة، أما الشخصية الثانية فهى «ملك» شقيقة البطلة «سلمى»، إلى جانب النجمة نيللى كريم فى مسلسل «ضد الكسر»، وتظهر خلالها فتاة حاقدة وشريرة.

وتتحدى «تارا» نفسها باختيار شخصيات متنوعة تجسدها خلال أعمال فنية مختلفة، لتؤكد أن موهبتها راسخة، وبهذه الطريقة استحقت احترام الجمهور، وتزايد عدد متابعيها ومحبى فنها.

وتقول «تارا» إنها تحب التحدى والتعلم واللغات والسفر إلى الصعيد، لافتة إلى أن فكرة التمثيل باللهجة الصعيدية هى التى دفعتها للمشاركة فى مسلسل «موسى»، بناء على اختيار المخرج محمد سلامة.

وأضافت أنها سعدت بالمشاركة فى عمل بهذا القوة، وأصرت على تعلم اللهجة الصعيدية وإتقانها بمساعدة مصحح لهجة محترف، موضحة: «لم أكن أريد ترديد الكلمات فقط، بل أشعر بكل كلمة أقولها، فعلى الرغم من قوة نجاة فإنها رومانسية ونقية للغاية».

فى المقابل، أكدت الشخصية الشريرة التى قدمتها فى مسلسل «ضد الكسر» أنها نجمة مميزة، فنفس الجمهور الذى أحب «نجاة» كره «ملك».

وتشير «تارا» إلى أن «ملك» فتاة تعانى من مشكلات نفسية تدفعها للحقد والكراهية، وهذا دفعها إلى بذل مجهود كبير فى تقمص الشخصية، محاولة أن تظهر بشكل مختلف لم يرها الجمهور به من قبل.