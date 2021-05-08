الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نجمات المستقبل.. بنات دراما رمضان 2021 يتحدثن

نجمات المستقبل
نجمات المستقبل

كعادته فى كل عام، ينجح الماراثون الدرامى الرمضانى المصرى فى تقديم وجوه جديدة للوسط الفنى، نجوم ونجمات من مصر والعالم العربى يصنعون شهرة دولية عبر شخصيات جسدوها ببراعة فى مسلسلات الموسم الذى تشتعل فيه المنافسة لتقديم أعمال تليق بالجمهورين المصرى والعربى.

وفى الموسم الحالى سطع نجم عدد كبير من الفنانات الشابات، نجحن فى إثبات حضورهن بقوة، وأكدن أن المرأة المصرية والعربية قادرة على المنافسة بشراسة فى مجال التمثيل، ما يضيف إلى قوة مصر الناعمة. 

«الدستور» تسلط الضوء على نجمات نجحن فى صناعة قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قليل، متسلحات بمواهبهن الفنية الفارقة، ومؤكدات أن سوق الفن المصرية قادرة على إبهار محبى فنون أرض النيل حول العالم.

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