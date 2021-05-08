الحلقة 26.. حرق قائد الإنجليز داخل السفارة في أحداث «موسى»

اشتد الصراع في الحلقة 26 من مسلسل “موسى” بين الفنان محمد رمضان وبين الإنجليز وقت تواجده داخل السفارة الانجليزية لمقابلة السفير الإنجليزي هناك في الوقت التي تقام فيه حفل حيث أصر موسى على تقديم له راديو ماركوني الذي يعمل فيه.



وأثناء تواجد موسى في الحفل ظهر الفنان نجيب بلحسن الذي كان يعمل قائدا للانجليز في الصعيد ويعرف موسى جيدا وكان بينهما عداوة شديدة بينما حاول قائد الانجليز أن يبلغ عن موسى داخل السفارة ليلحق به ويقوم بحرقه في أسفل مكان بالسفارة .



وعاد موسى إلى سوق باب اللوق، حيث قابل شهاب باشا الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز زوج شقيقته شفيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي وذلك من أجل أن يكشف له عن حقيقة زواجه بها ويوضح له أمر هروبها من الصعيد وكيف تزوجها وعلاقة نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة بها .



وطلب موسى من هاي باشا أن يقوم بالذهاب معه إلى الإسكندرية من أجل أن يلتقي شقيقته ولك شهاب باشا رفض الا بشرط واحد أن يصدق ما قاله بخصوص شقيقته وعلي الفور بالفعل بدأوا في التوجه إلى الإسكندرية .



وحاول نوفل أن يقابل شفيقة وهو ما حدث بالفعل علي أن يكشف لها لماذا غادر شهاب باشا الإسكندرية، مؤكدا لها أنه يبحث عنه من أجل أن يكشف له الحقيقية، مشيرا إلى أن موسى سوف يقتل الجميع وأصبح بلطجي .



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

في السياق نفسه كشفت الشركة المنتجة سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية، عن تردد قناة دي ام سي هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.