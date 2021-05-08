السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 532 ألفًا و269

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 532 ألفًا و269 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 460 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، عن أنه تم تسجيل  435 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 432 من بين المقيمين و3 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 532 ألفًا و269 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 460 منذ 21  فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا أيضًا، وبدأ عدد الإصابات والوفيات بالانخفاض منذ منتصف أبريل الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 1.7 في المائة، حتى اليوم، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا بجرعتين من اللقاح 4 في المائة.

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