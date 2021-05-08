صلاة جنازة أمين دير القديسين برئاسة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر (فيديو)

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بفترة الخماسين المُقدسة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو من جنازة الراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمحافظة الأقصر.

مقطع الفيديو أذيع عبر قناة مارمرقس الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، حيث ترأس الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

ونعى البابا تواضروس الثاني القمص الراحل، في بيان رسمي نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.