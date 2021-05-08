تعرف على الاسم الأصلي للقديس مرقس الرسول الذي تحتفل به الكنيسة اليوم

قال الباحث مرقس نزهي، إن القديس مرقس الرسول الذي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية به اليوم، اسمه الأساسي هو يوحنا.

وأضاف "نزهي" في تصريح خاص أن يوحنا والذي يعني الله يتحنن، هو الاسم اليهودي الذي تسمى به مار مرقس حين ولد، نظرًا لولادته في جماعة اليهود، بينما مرقس والذي يعني مطرقة، هو الاسم الروماني لان كل مواطن يحمل الجنسية الرومانية له ان يحمل اسما رومانيا وهو ما كانت عليه عائلة القديس مرقس.

وأوضح نزهي أن الإمبراطورية الرومانية كانت تحتل العالم بأكمله حينها ومن ضمنها اليهودية.

يذكر أن فترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لاأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلي الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذان يعتبرا من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لايُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.