السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل 214 رحلة دولية غدا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدا، 214 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية) لنقل نحو 21 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم ظروف  فيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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