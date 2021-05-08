الأنبا كريكور: «مصر بها 13 ألف أرمينى.. وهذا حصرًا بكنائسنا»

كشف الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الأرمينية في مصر والسودان وإفريقيا، عن أعداد المنتمين للكنيسة الأرمينية في مصر، قائلا إنه يتراوح بين 12 و13 ألفا.

وقال الأنبا كريكور في تصريح لـ"الدستور" إن الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية مقرها الرئيسي بشارع صبري أبوعلم بحي عابدين بالقاهرة يعود تاريخها إلى عام 1926، وكاتدرائية أخرى للسيدة العذراء في محافظة الإسكندرية.

وأضاف: "أن هناك عددا من الكنائس الأرمينية بالقاهرة، فلنا أن نذكر كنيسة الأرمن بمصر القديمة والتي يعود تاريخها إلى عام 1700، وكنيسة قديمة أخرى للأرمن في حي الموسكي يرجع تاريخها إلى عام 1840 مكرسة للقديس كريكور المنوِّر، وأخيرًا الكنيسة الأرمينية بمصر الجديدة، وكنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع والتي بنيت عام 1932، وبجانبها مركز للدراسات الروحيّة والثقافية والإرشادات الرعوية".

وتابع: "وكانت هناك بعض المعابد بشبرا وحلوان، إلا أنه بعد تجمع الأرمن في القاهرة، ألغيت تلك المعابد وتم الاكتفاء بالكنائس الكبيرة".

يذكر أن فترة الخماسين المقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتى عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الأكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.