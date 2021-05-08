من الفساتين إلى الأحذية الرياضية والسراويل.. موضة ربيع وصيف 2021

أعادت مجموعات ربيع وصيف 2021 التركيز على القطع الأساسية، وتستوحي صيحاتها من فترة التسعينيات، حيث العودة إلى السراويل ذات الخصر المنخفض، والفساتين الفضفاضة.

ـ موضة ربيع وصيف 2021

فساتين

بالنسبة لصيف 2021، أصبحت الفستان أطول، وبألوان مبهجة، فستجد المنفوش ذات الزهور الصيفية.

الفساتين ستكون جميلة وفخمة بشكل لايصدق، براقة بما يكفي لتناسب أى مناسبة وفي أى وقت من الأوقات، تحتوى على طبقات من التل والزينة، والتنانير الكاملة، فماركة فيرساتشي على سبيل المثال ستنتج فساتين مفتوحة، تحتوي على نجوم البحر، ومرصعة بالجواهر.

جاكيتات

ستكون قطعة أساسية في خزانة الملابس، وستمنحك الدفئ والأناقة التي ستتناسب مع مختلف المناسبات.

الجينز والسراويل

العودة إلى التسعينيات، عودة البناطيل الفضفاضة، وظهور الجينز منخفض الخصر، مع ربطة العنق، والبانطلون المدبب، وانتشر هذا العام اللون الأزرق.

ملابس السباحة

تم تخيلها لفتيات الحفلات، والحنين إلى التسعينيات، مع اللون الأحمر، وسيكون أكثر إلتزاما، يتمتع بقدر من الاحتشام.

صنادل

ستعود صنادل الصيادين بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الصنادل المسطحة، لارتدائها على الشوطئ.

أحذية رياضية

تمثل قطعة أزياء في حد ذاتها، ويتم تصميمها وفقا لكل مصمم على حدى، لكنها ستمنح مرتديها الراحة والأناقة، والتي سيلازمها اللون الأخضر.

الأزياء المطبوعة

تغلب الأزياء المطبوعة في ربيع وصيف 2021، كذلك الملابس الحريرية والبراقة التي تمتزج بمجموعة من الألوان النابضة بالحياة، كذلك سيتواجد على الساحة مزيد من الفساتين التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، وستجعلك تشعر بالسعادة والراحة، كذلك ستعود موضة القمصان البسيطة والمطبوعة.

البدلات النسائية

بدلة باللون الذهبي الفاتح، من خلال تصميم لجاكيت قصير بالأزرار وبنطلون واسع، وبدلة أخرى باللون الفضي بتصميم كلاسيكي، مع أكتاف بارزة، وتم تقديم بدلة عبارة عن جاكيت قصير من قماش التويد والترتر الفضي بأزرار بارزة وقميص متصل بها مع بنطلون رمادي.