الأنبا أغاثون: محبو مارمرقس يرجون شفاعته لرفع وباء كورونا عن العالم

في ذكرى استشهاده

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بفترة الخماسين المُقدسة.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى القديس مارمرقس الرسول، وقال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للاقباط الأرثوذكس، رئيس رابطة خريجي الكلية الإكليركية، في تصريحات السبت، إن مارمرقس ليس كارزًا لمصر، فقط، بل هو كارزًا مسكونيًا للعالم أجمع:"إن محبي مامرقس يرجون شفاعته وطلباته لرفع وباء كورونا عن العالم أجمع".

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بفترة الخماسين المُقدسة، والتي تبدأ منذ يوم عيد القيامة وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لاأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلي الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذان يعتبرا من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لايُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.