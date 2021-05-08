الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

باحث كنسي: بيت مارمرقس هو أول كنيسة في التاريخ

تواضروس
تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بفترة الخماسين المُقدسة.

وقال الباحث عادل عوض، في تصريحات السبت، إن منزل القديس مار مرقس الرسول أذلي وتحتفل بذكراه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، كأول كنيسة عرفها التاريخ، لافتًا إلى أن السبب في ذلك هو أن المسيح قضى العشاء الرباني الأخير مع تلاميذه في عليه بيت القديس مرقس حيث أسس هناك سر الافخارستيا (طقس التناول) الذي يختتم به القداس في الكنائس المسيحية عمومًا.

أوضح عوض أنه بعد صلب المسيح اختبأ التلاميذ للصلاة في نفس بيته، وهناك ظهر لهم المسيح بعد قيامته وفي نفس المنزل حل الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين ومن هناك انطلقوا للكرازة والتبشير.

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